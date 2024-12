Os vereadores de Campina Grande estão sendo convocados pela mesa diretora, por intermédio da 1ª vice-presidente, vereadora Fabiana Gomes (União, foto) para uma sessão extraordinária marcada para as 10 horas deste sábado.

A intenção é votar propostas de remanejamento orçamentário enviadas há vários dias (são mais de 20 no total) ao Legislativo, e que se encontram engavetadas por força de um impasse com o Poder Executivo atinente à implantação das emendas impositivas ainda neste ano.

A convocação inclui quatro mensagens do Executivo, relativas às secretarias de Saúde, de Ação Social e STTP.

Em função da não aprovação, a prefeitura não pagou integralmente aos prestadores de serviço dos referidos órgãos, conforme informou a assessoria da PMCG.

A referida sessão vai ocorrer no auditório do Ipsem, no bairro Alto Branco.