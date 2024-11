Vice-presidente da ALPB acredita que escolha do conselheiro do TCE acontece após recesso

O vice-presidente eleito da Assembleia Legislativa da Paraíba, deputado Felipe Leitão (PSD) disse em entrevista à imprensa, que a eleição para escolha do novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, cuja vaga é indicação do Poder Legislativo, deverá acontecer logo na primeira sessão, após o recesso parlamentar, em fevereiro de 2025.

Assim como o presidente da Casa, deputado Adriano Galdino (Republicanos), Leitão disse que tem o mesmo compromisso de eleger o deputado Tião Gomes (PSB) para a primeira vaga que vai surgir com a aposentadoria do conselheiro Arthur Cunha Lima.

“Eu faço parte do grupo que apoia Tião e tenho uma amizade com ele e com o deputado Adriano. A gente é muito próximo e sempre dividimos muitas decisões e muitas coisas relativas à Casa Legislativa. Muitas pautas a gente trata, planeja e eu tenho esse compromisso em votar em Tião Gomes para conselheiro do Tribunal de Contas, ressaltou.