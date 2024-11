Deputado espera ser eleito para uma das três vagas que serão abertas no TCE-PB

O deputado Jutay Meneses acredita que será indicado para uma das três vagas que serão abertas no Tribunal de Contas da Paraíba com a aposentadoria dos Conselheiros Arthur Cunha Lima, Fernando Catão e o do atual presidente, Nominando Diniz.

A primeira vaga já tem como indicado para ocupar, o deputado Tião Gomes (PSB), que conta com o apoio do presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino (Republicanos).Além de Jutay Menezes, o deputado Taciano Diniz (União Brasil) também manifestou o desejo de disputar uma vaga.

Conforme Jutay, a sua postulação ao cargo vem também desde quando o TCE programou a saída do conselheiro Arthur Cunha Lima e tanto ele como seu grupo político já vinha analisando a possibilidade. “Expressei isso ao deputado Hugo Motta em tempo oportuno e estamos em discussão nesse processo”, destacou.

Jutay Meneses disse ainda ter muito respeito pelo deputado Tião Gomes e acha que o momento não será uma disputa pessoal com o colega de bancada, mas o momento da Assembleia pensar também não como decisão unilateral, mas de colegiado.

“Ele é muito forte. tem o apoio do presidente Galdino, mas existem 33 deputados para pedir votos e saber como pode ser composta essa decisão e nós temos outras vagas também para compor, mas o meu nome já está posto há um ano”, afirmou.