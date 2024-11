O deputado Hervázio Bezerra (PSB) achou estranho o pronunciamento do colega de bancada deputado Chió (Rede), que disse da tribuna que os parlamentares não deveriam comemorar a distribuição de água por meio de carro-pipa, mas sim por água nas torneiras, pois a operação carro-pipa representava para a Paraíba um retrocesso, um atraso e uma vergonha para o Estado.

O fato é que o deputado é da base governista, mas esqueceu a ação do governador João Azevêdo (PSB) de ter ido a Brasília para resolver o retorno da distribuição de água no interior do Estado, que ficou suspensa por conta de um contingenciamento de recursos, que deveria ter sido repassado ao Exército, que comanda a operação.

Hervázio disse que respeitava a opinião do colega porque gosta que respeitem as suas. “É óbvio que eu estranhei um pouco a fala do deputado Chió, até porque ele é do ramo, é uma das maiores autoridades sobre o assunto, é servidor da Emepa e conhece como ninguém toda a problemática do homem do campo, e nós sabemos que o sistema carro-pipa tem influência maior no homem do campo”, disse.

Conforme Hervázio, fica difícil não apenas para o governo da Paraíba, mas para qualquer governo do Brasil colocar água na torneira para o homem do campo. “Mas eu respeito o deputado Chió, mas não sei qual foi a leitura disso”, disse.

Indagado se isso não seria reflexo de alguma mágoa externada somente agora, após as eleições, porque o deputado Chió não teve o devido apoio para eleger a esposa a prefeita do município de Remígio, do qual já foi prefeito, Hervázio disse que preferia não fazer esse juízo de valor.