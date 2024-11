O deputado Chió (Rede) fez duras críticas em relação à distribuição de água no interior da Paraíba ainda por meio de carro-pipa, quando já deveria ter água nas torneiras. Em discurso contundente durante a sessão da quarta-feira (27), quando aliados comemoraram a ação do governador João Azevêdo (PSB) por fazer retornar a operação carro-pipa, o deputado disse que não era para se falar com alegria disso, mas sim, com tristeza.

Segundo Chió, em pleno século 21, já beirando o ano de 2025, não é possível que ainda se esteja comemorando a operação carro-pipa na Paraíba: “No país tão rico como é o Brasil, a gente deveria estar comemorando era a água na torneira, não era em carro-pipa, não. Isso é retrocesso, atraso e envergonha o nosso estado”, disse.

Chió disse ainda que a Paraíba serve de chacota para os sulistas porque ainda recebe água por meio de carro-pipa. “Devem dizer: que povo atrasado!”, ressaltou, acrescentando ter ficado indignado com o problema da suspensão da distribuição de água para o povo, pois todos os anos é a mesma lenga-lenga, seja em qualquer governo.

“Para que servem os deputados estaduais e federais? Para que serve tanta emenda nesse país se a gente não consegue fazer com que água chegue na casa do povo? (…) Muitos paraibanos têm que buscar água de má qualidade para beber e dar aos animais, e a gente precisa fazer uma reflexão: quantos bilhões de emendas de bancadas têm vindo para a Paraíba?”, indagou.

Ele pediu ainda aos colegas deputados mais íntimos dos integrantes da bancada federal em Brasília para dizer que a Paraíba não precisa passar mais uma vez por essa vergonha, que é ter todos os anos a operação carro-pipa bloqueada.