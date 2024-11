O deputado Júnior Araújo (PSB) [foto], do Sertão da Paraíba, é um dos integrantes da base governista na Assembleia Legislativa que endossa o nome do presidente da Casa, Adriano Galdino (Republicanos), na sucessão ao governo em 2026.

“Adriano é um dos nomes que se colocam na linha de frente para ser uma opção na sucessão do governador João Azevêdo. Obviamente que isso passa por uma discussão bem mais ampla envolvendo os partidos aliados e seus representantes, ouvindo as lideranças e o próprio governador, mas, indiscutivelmente, é um nome que tem força para agregar”, avaliou.

Conforme o deputado, a demonstração mais clara dessa força foi feita agora quando conseguiu se reeleger para a presidência do Poder Legislativo (2025/2026) e consegue dialogar com todas as correntes políticas do Estado, uma vez que no plenário está a representação de várias regiões da Paraíba e de várias ideologias políticas.

“Adriano tem essa capacidade de fazer esse diálogo”, atestou.