Galdino tenta construir consenso para disputar o governo em 2026

O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, deputado Adriano Galdino (Republicanos), disse, em entrevista à imprensa, que está buscando um consenso para viabilizar o nome dele na disputa pelo governo em 2026. Ele afirmou que não está colocando a faca no pescoço de ninguém para impor a postulação à candidatura.

“As coisas não podem ser assim. Eu não vou dizer que vou ser isso e vou. Eu estou construindo, estou buscando essa equação que me dê as condições para que eu possa ser candidato a governador e vencer as eleições. Eu estou buscando essa equação política”, disse.

O deputado disse ainda que está dialogando com a população paraibana, com o seu partido político, o Republicanos, com os partidos da base, com deputados e com o próprio governador João Azevêdo (PSB), para que possa montar uma equação que contemple o desejo dele de ser o candidato a governador da Paraíba, mas também de toda a base do governo.

Galdino ressaltou ainda que nunca teve as bênçãos de ninguém, mas também não vai ficar parado esperando. “Essa é uma construção que estou enfrentando sempre no mesmo norte para que eu possa me viabilizar governador da Paraíba”, assegurou.