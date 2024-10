Prefeito Bruno critica ‘estrutura de governo’ montada para campanha de Jhony

Nesta quinta-feira, 31, em entrevista ao Jornal da Manhã , da rádio Caturité FM, o prefeito reeleito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (União Brasil), fez duras críticas ao que classificou como uma “estrutura de governo” montada para a candidatura de seu opositor, Jhony Bezerra, do PSB.

Bruno destacou que o movimento de apoio foi impulsionado por articulações ligadas ao governo estadual e à Assembleia Legislativa, o que teria tornado uma disputa desproporcional e descolada das raízes locais.

O prefeito explanou sobre o cenário de oposição na cidade, afirmando que é natural que exista um grupo contrário, principalmente em Campina Grande, cidade historicamente politizada. No entanto, segundo ele, a força da candidatura adversária partiu de um apoio externo, o que teria sido decisivo para o desempenho do candidato.

“Vamos combinar uma coisa, se não fosse a estrutura que foi montada, se não fosse todo o contexto, o aparato que foi preparado para emprestar apoio, para emprestar força a uma candidatura como a agência da PSP, não teria existido uma projeção. O lugar natural de oposição existe em qualquer democracia”, explicou Bruno.

Bruno enfatizou ainda que, se não fosse o envolvimento do governo estadual, o cenário eleitoral poderia ter sido diferente.

“Se você extraísse esse movimento de estrutura ligada ao governo do Estado, provavelmente você teria um movimento como aconteceu por parte de uma pessoa alheia à cidade”, afirmou, demonstrando que a oposição teria mais consistência com um candidato que tinha maior ligação com Campina Grande, como Inácio Falcão, do PCdoB.

Confira no vídeo a declaração completa:

*Vídeo: ParaibaOnline