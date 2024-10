Bruno fala sobre campanha e lamenta episódios de violência em Campina Grande

Em entrevista ao Jornal da Manhã, da rádio Caturité FM, na manhã desta quinta-feira (31), o prefeito reeleito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (União Brasil), fez uma análise do período de campanha que culminou com sua vitória.

Ao longo da conversa, Bruno destacou o ritmo acelerado dos últimos meses e lamentou episódios de violência que marcaram a reta final da disputa eleitoral na cidade.

Sobre o ritmo intenso da campanha, Bruno explicou que o que a legislação define como “microperíodo eleitoral” exige grande esforço, especialmente para quem ocupa cargas de gestão.

“A gente vem num ritmo muito acelerado, para além do trabalho de gestão, também nessa atividade política. Desde fevereiro, março, que estamos nesse ritmo intenso, primeiro com o período das filiações partidárias, seguido da montagem e realização do São João, das convenções, registros de candidatura, até chegar ao período de campanha”, disse o prefeito, enfatizando a dupla jornada que trabalhou como candidato e chefe do Executivo municipal.

O prefeito também relembrou o desafio de administrar a cidade enquanto participava da campanha: “No meu caso específico, tem uma dupla jornada, né? Porque além da jornada de candidato, a gente permanece tendo uma jornada de prefeito, que é uma responsabilidade enorme, especialmente olhando para o contexto da campanha.”

No outro momento da entrevista, Bruno abordou as tensões que marcaram a campanha e criticou os episódios de violência, que ele classificou como ataques à democracia. Ele relatou situações que envolveram tanta violência psicológica quanto física contra seus apoiadores e participantes.

Bruno relatou casos específicos, incluindo incêndios em residências de apoiadores na Bela Vista e agressões físicas, como o caso de um apoiador que foi espancado enquanto realizava campanha de porta em porta.

*Vídeo: ParaibaOnline