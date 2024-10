O prefeito Cícero Lucena (PP) [foto] não confirmou, nesta terça-feira, que apoiará a reeleição do presidente Lula em 2026, com o argumento de que “participo do projeto do PP”, e “para onde” o PP for “vou seguir”.

O prefeito da capital paraibana comentou que seu antecessor (e adversário nas eleições deste ano) Luciano Cartaxo (PT) “só vai piorar eleitoralmente”.

Cícero opinou que o governador João Azevêdo (PSB) só deveria aceitar a permanência de Cartaxo em sua base política na Assembleia Legislativa “se achar que” o deputado “foi correto com ele (João)”.

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta quarta-feira, acesse aqui.