Se, no turno inicial da disputa, a participação (em todos os sentidos) do governador João Azevêdo (PSB) na campanha eleitoral em Campina Grande foi muito aquém do que se esperava, a começar do próprio candidato Jhony Bezerra (PSB), no turno final concluído neste domingo o envolvimento do governo estadual no pleito serrano aconteceu numa espiral crescente.

Em João Pessoa, nova evidência (como se fosse preciso!) do grau de mobilização e de influência que possuem as estruturas administrativas do Estado e da prefeitura pessoense num processo eleitoral, principalmente quando trabalham juntas na mesma direção.

Tópicos da edição desta segunda-feira da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa, acesse aqui.