Raíssa Lacerda acusa presidente da CMJP: “Apoiadores não eram meus”

A vereadora Raíssa Lacerda (PSB) compareceu à Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP) nesta terça-feira (15), pela primeira vez, após sua prisão durante a Operação Território Livre, deflagrada pela Polícia Federal. Em entrevista à imprensa, Raíssa afirmou ser inocente e criticou a relação de outros envolvidos na investigação com o presidente da Câmara, Dinho Dowsley (PSD).

Visivelmente abalada, Raíssa declarou: “Eu sou inocente. Meu pai sofreu muito. Minha família está toda estraçalhada por conta disso e os apoiadores não eram meus”, disse.

A Operação Território Livre, que já está em sua segunda fase, investiga uma rede de corrupção e tráfico de influência envolvendo grupos políticos locais. Na segunda etapa da operação, foram presas Pollyanna Santos e Taciana Nascimento, que, segundo Raíssa, têm ligações com o presidente da CMJP.

“Pollyanna é uma mulher do traficante, que fala no Fantástico que não é para entrar nenhum apoiador na comunidade se não for de Dinho”, afirmou a vereadora, revelando que esses presos são, na verdade, aliados do presidente da Câmara.