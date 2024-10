Vereadora que ficou 12 dias presa faz desabafo na tribuna; assista

“Sofri um calvário. O que mais me chamou a atenção foi ser presa com três assessores do presidente da Câmara”.

O desabafo foi verbalizado nesta terça-feira, na tribuna da Câmara Municipal de João Pessoa, pela vereadora Raissa Lacerda, do PSB, que passou doze dias presa ao cabo da operação Território Livre, desencadeada pela Policia Federal.

“Fui presa com apoiadores de outro vereador. O que tem por trás disso? Por que não queriam que eu fosse candidata?” – indagou a parlamentar.

Veja aqui o discurso:

*Vídeo: Reprodução/TV CMJP