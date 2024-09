Reportagem do jornal O Globo mostrou as dezenas de cidades brasileiras nas quais o poder político local (a prefeitura) está há (pelo menos) seis mandatos (24 anos) sob o controle do mesmo agrupamento político.

Três dessas cidades são da Paraíba e estão vinculadas ao União Brasil (sucedâneo do Democratas).

São elas: Coxixola, São Mamede e Várzea.

*informações repercutidas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

