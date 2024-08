Vereadores abandonam plenário da Câmara de Campina Grande

Novamente não houve sessão ordinária no dia de ontem na Câmara Municipal de Campina Grande.

Na hora de começar o ´expediente´ (9h30), só estavam em plenário seis parlamentares: Eva Gouveia, Jô Oliveira, Janduy Ferreira, Olimpio Oliveira e Rostand Paraíba.

Recordo que em entendimento ´herdado´ (e não revogado) de anos anteriores, nos semestres eleitorais o Legislativo campinense só realiza uma sessão por semana.

No caso da semana em curso, nem isso.

E vai ficar por isso mesmo, porque o bolso não é punido. As sessões da Câmara estão indisponíveis no canal do Youtube, protegendo os faltosos, e a mesa diretora não faz absolutamente nada.

*fonte: coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

