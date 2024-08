João Azevêdo entre os governadores mais bem avaliados do Brasil

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), é o chefe de Executivo estadual mais bem avaliado do Brasil, conforme pesquisa Atlas Ranking Governadores.

Ele é aprovado por 75% dos eleitores de seu Estado, e desaprovado por apenas 17% – outros 8% não sabem.

Na segunda posição vem o piauiense Rafael Fonteles (PT), com 68% de aprovação e 25% de desaprovação.

Na sequência, conforme reportagem publicada no jornal O Estado de São Paulo, estão os governadores do Mato Grosso, Mauro Mendes (União Brasil), com 64% de aprovação; de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), com 60%; e João Azevêdo (PSB), da Paraíba, com 59% de aprovação e 36% desaprovação.

O detalhe: a pesquisa Atlas ouviu 29.694 pessoas em todos os Estados brasileiros, entre os dias 15 de julho e o último domingo, 4 de agosto.

*notas repercutidas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta terça-feira, acesse aqui.

♦ Veja nosso Instagram: @paraiba_online