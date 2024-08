Bruno Cunha Lima: oportunidade de prestar contas do que tem sido feito

O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (União Brasil), candidato à reeleição, também participou da série de entrevistas com os prefeitáveis feita pela Rádio Tabajara FM.

A seguir, trechos do que ele disse.

“É importante falar de competências e atribuições. A segurança pública no Brasil, por força da decisão da Constituição de 1988, é uma competência dos estados, ou seja, dos governos estaduais. De forma complementar, restam um pouco dessas competências para o município, porém não obrigatórias.

“Aqui em Campina, nós fizemos a opção de dar a contribuição de forma efetiva. Através da iluminação pública, por exemplo. A iluminação proporciona ao cidadão e, em especial, às mulheres uma segurança que ajuda a inibir a ação de bandidos. Campina tem cerca de 40 mil pontos de iluminação, metade deles, inclusive, foram eficientizados durante a nossa gestão.

“Desde a época da nossa primeira campanha para a Prefeitura de Campina, eu disse que ia tomar todas as medidas necessárias para garantir a qualificação do transporte público. Então, tomamos diversas medidas. Por exemplo, quando iniciamos nossa gestão, encontramos aqui uma frota circulante cuja idade média era de 12 anos. Isso significa dizer que existiam ônibus mais velhos, com até 20 anos. Em apenas dois anos, nós saímos dessa frota envelhecida para uma nova, com idade média de 5,5 anos.

“Campina é a cidade que tem tido a maior retomada do público de passageiros para o sistema após a pandemia. Além disso, Campina tem uma das tarifas de ônibus mais baratas do Nordeste. E agora, olhando para frente, temos o compromisso de continuar renovando a frota, trazendo veículos novos, climatizados e reformular o sistema de transporte público.

“Estamos apenas no aguardo da execução de um projeto que transformará 10 praças públicas em uma espécie de terminais de ônibus. Para deixar claro, nós não estamos falando em construir terminais de integração, mas sim construir ambientes propícios à prática de esporte, com iluminação, com a Guarda Civil, com comércio e também pontos de embarque e desembarque que servirão para integração de um sistema reformulado.

“Eu vejo o agora como uma oportunidade de prestar contas do que tem sido feito, mas também de mostrar o que será feito daqui por diante.

“Eu procuro fazer tudo muito claro e de forma objetiva. E tenho dito, desde o princípio, que, se eu tiver que escolher entre o interesse individual e o coletivo das pessoas de Campina, minha resposta está dada. A nossa opção está no interesse do povo, para resolver problemas, levar soluções e dar mais vida à vida dos campinenses”.

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

