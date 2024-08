Sérgio Queiroz para Bolinha: “Tem a coragem que Romero não teve”

O pastor Sérgio Queiroz, que vai disputar a vice-prefeitura de João Pessoa pelo partido Novo, na chapa de Marcelo Queiroga (PL), reafirmou apoio para o prefeitável Artur Bolinha, seu colega de partido, em Campina Grande.

Queiroz, que participou da convenção do Novo em Campina Grande, nesta segunda-feira (5), iniciou seu discurso elogiando a coragem de Artur Bolinha e tecendo críticas ao ex-prefeito Romero Rodrigues (Podemos), que desistiu de disputar a eleição em Campina Grande.

“Artur, você tem a coragem que Romero não teve. Romero enganou Campina Grande e você vai honrar as suas calças. Uma cidade digna precisa de duas coisas muito importantes: de um grande gestor para cuidar daquele que quer trabalhar e se desenvolver e de uma grande médica para cuidar da saúde do povo”, declarou Sérgio, ao citar também Annelise Meneguesso (PL), indicada como vice de Bolinha.

Sérgio Queiroz continuou seu discurso destacando a construção do que chamou de “um exército de apoiadores”. Ele também enfatizou a união do que classificou como candidaturas puramente de direita na Paraíba, comprometidas politicamente com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Quando a gente assume um compromisso de verdade, a gente constrói um exército. A Paraíba vai ter pela primeira vez candidaturas puramente de direita. Puramente comprometidas com o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Infelizmente, por questões partidárias, eu não pude ser o candidato dele, mas nem por isso deixei de defendê-lo, ao contrário do grupo que se dizia aliado, mas não mostrou um só prefeito do estado da Paraíba que apoiasse o presidente, mas eu fui homem para assumir a candidatura dele”, afirmou Sérgio Queiroz.

Ele ainda agradeceu a articulação de figuras importantes do seu grupo político, como o deputado federal Cabo Gilberto, o ex-ministro Marcelo Queiroga e o deputado estadual Wallber Virgolino, ressaltando a convergência de interesses entre o partido Novo e o Partido Liberal.

