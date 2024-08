Durante a convenção que homologou os nomes de Bruno Cunha Lima (União Brasil) e Alcindor Villarim (Podemos) para concorrerem aos cargos de prefeito e vice em Campina Grande, o senador Efraim Filho (União Brasil) falou sobre o cenário político da Paraíba e as projeções para as eleições de 2026.

“Não existe pré-candidatura [própria] lançada, o foco é 2024. Estou com mandato de senador, cada passo de uma vez. Agora é o momento de eleger nossos prefeitos e parceiros”, declarou Efraim.

Referindo-se ao grupo de oposição, liderado pelo governador João Azevêdo (PSB), Efraim destacou a unidade de seu grupo em contraste com a situação adversária.

“Se aqui hoje nós conquistamos a unidade, a confusão lá está feita. O Progressistas, Republicanos, PSB, a base do governo, eles não se entendem”, afirmou.

A convenção partidária da chapa, realizada no Spazzio nesta última segunda-feira (5), contou com a presença de diversas lideranças políticas paraibanas, incluindo o senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB), o deputado federal Romero Rodrigues (Podemos), o deputado estadual Tovar Correia Lima (PSDB), além do ex-senador Cássio Cunha Lima e do ex-deputado federal Pedro Cunha Lima, ambos também do PSDB.

Confira trecho da entrevista no vídeo:

*Vídeo: ParaibaOnline

