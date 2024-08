A direção do Partido Democrático Trabalhista em Campina Grande escolheu o professor universitário Pedro Ivo Leite Queiroz (foto) para ser o companheiro de chapa do advogado André Ribeiro na disputa pela prefeitura nas eleições deste ano.

Após ser anunciado neste sábado, Pedro concedeu entrevista e falou ao ParaibaOnline como pretende participar do processo eleitoral.

– É uma missão! – exclamou o candidato a vice-prefeito.

Assista aqui:

*Vídeo: ParaibaOnline

