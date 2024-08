Na convenção do PDT, prefeitável André Ribeiro grifa prioridades

“As bandeiras de nossa chapa são as bandeiras que o povo de Campina Grade sempre sonhou”, assinalou o advogado André Ribeiro, candidato a prefeito pelo PDT, ao chegar à convenção neste sábado, no clube AABB, para a homologação de sua chapa, que terá o professor Pedro Ivo Queiroz como postulante à vice-prefeitura.

Após realçar que é um “filho da terra”, André disse que a cidade contemplará “uma candidatura que jamais se viu”, e que falará a língua do povo, que vai tirar a cortina dos que estão no poder há tantos anos”.

– Vou ajudar o povo de Campina Grande a se libertar! – exclamou.

Veja a entrevista:

Abaixo, veja imagens da convenção do PDT em Campina Grande:

