Na convenção do Partido Novo, neste sábado, em João Pessoa, o pastor Sérgio Queiroz, candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada pelo ex-ministro Marcelo Queiroga (PL) fez um afago à chapa proporcional, que vai concorrer a cadeiras no Poder Legislativo.

– Para nós não tem grande nem pequeno. Para nós tem corajoso, ético, verdadeiro – comentou Queiroz sobre a chapa de postulantes a cadeiras na Câmara Municipal de João Pessoa.

Sérgio Queiroz registrou que na campanha de 2022, quando concorreu a uma vaga no Senado, recebeu “muitas propostas para desistir. Propostas não só tentadoras, mas propostas enriquecedoras”.

Veja as declarações em discurso:

*Vídeo: ParaibaOnline

Inscreva-se no canal do YouTube do ParaibaOnline e você será notificado sobre o conteúdo de novos vídeos.

Acesse o endereço abaixo e ative o ´sino´.

Clique aqui

♦ Veja nosso Instagram: @paraiba_online