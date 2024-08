Candidato a prefeito de João Pessoa pelo Partido Liberal, homologado neste sábado, o ex-ministro da Saúde Marcelo Queiroga disse que ele, juntamente com lideranças como o deputado federal Cabo Gilberto e o deputado estadual Wallber Virgolino, ambos filiados ao PL, representam “os conservadores de verdade” da cidade.

– Vamos romper 30 anos de atraso em João Pessoa, que teve governos ineficientes ou corruptos, ou os dois. E não há alternativa melhor do que Queiroga e (Sérgio) Queiroz. Somos dois homens de vida limpa, de passado limpo, gestores públicos de experiência comprovada – discorreu Queiroga.

Assista à entrevista aqui:

*Vídeo: ParaibaOnline

Inscreva-se no canal do YouTube do ParaibaOnline e você será notificado sobre o conteúdo de novos vídeos.

Acesse o endereço abaixo e ative o ´sino´.

Clique aqui

♦ Dica pra você: siga nosso Instagram – @paraiba_online