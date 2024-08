PT da Paraíba proíbe coligação com o PL no interior do estado

Após a decisão do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, que decretou a proibição de alianças com partidos de espectro político à esquerda nas eleições municipais, o PT da Paraíba também decidiu – por meio de uma resolução – proibir que tal aliança se repetisse pelo interior do estado, como estava sendo realizada para o pleito de outubro.

Conforme a resolução, no caso específico dos municípios de Monteiro e Ingá, determinar que as instâncias municipais do PT nestas cidades apresentem uma outra tática eleitoral, dialogando com outros partidos ou priorizando o lançamento de uma candidatura própria nas eleições majoritárias, encaminhando, assim, a imediata saída do PT da coligação em que o Partido Liberal – PL faz parte;

Confira a Resolução do PT

COMISSÃO EXECUTIVA ESTADUAL DO PT PB

Resolução sobre veto a alianças majoritárias ou participação em coligações com o Partido Liberal – PL

A Executiva Estadual do Partido dos Trabalhadores da Paraíba, em reunião realizada no dia 01 de agosto de 2024, sobre possíveis alianças ou participação em chapas majoritárias com a presença do Partido Liberal – PL:

Considerando que o partido liberal – PL é antagônico ao projeto nacional do Partido dos Trabalhadores, tornando-se nos últimos anos uma espécie de abrigo para políticos conservadores, com características fascistas que perseguem e atacam companheiras e companheiros do PT por todo país, a Executiva Estadual do PT da Paraíba, RESOLVE:

1 – Proibir alianças, apoios ou participação do Partido dos Trabalhadores da Paraíba em coligações majoritárias com a presença do Partido Liberal – PL nos municípios de nosso Estado nas eleições de 2024;

2 – No caso especifico da cidade de Monteiro e Ingá, determinar que as instancias municipais do PT nestas cidades apresentem uma outra tática eleitoral, dialogando com outros partidos ou priorizando o lançamento de uma candidatura própria nas eleições majoritárias, encaminhando assim a imediata saída do PT da coligação em que o Partido Liberal – PL faz parte;

3 – Havendo deliberação em convenção sem observância da presente decisão, o ato poderá ser total ou parcialmente anulado, conforme prevê as resoluções nacionais do PT e da FEBRASIL.

*Siga nosso Instagram @paraiba_online