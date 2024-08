Bolsonaro anuncia intervenção em coligações firmadas pelo PL

O ex-presidente Jair Bolsonaro anunciou, por intermédio de suas redes sociais, que a direção nacional do Partido Liberal fará intervenções em várias coligações celebradas pelo Brasil com vistas às eleições municipais deste ano.

Conforme o ex-presidente, é inaceitável que o PL tenha feito coligações com o campo político de esquerda.

Ele avisou que nos locais onde for impossível, por conta do calendário eleitoral, desfazer essas alianças, vai orientar para que se faça campanha contra as candidaturas que o PL avalizou em discordância com a orientação geral que foi fixada há meses.

Veja o que disse Bolsonaro:

