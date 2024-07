O deputado Inácio Falcão, pré-candidato a prefeito em Campina Grande pelo PC do B, disse que vai participar da reunião com o governador João Azevedo (PSB), que deverá acontecer nesta quinta-feira, 1º de agosto, para discutir o processo eleitoral do município – que conta com 6 candidaturas da oposição.

O governador pretende reunir todos os pré-candidatos de oposição para apoiar um só candidato na disputa pela Prefeitura de Campina Grande, no caso a candidatura de Jhony Bezerra pelo PSB, que tem o apoio do governo contra a reeleição do atual gestor, Bruno Cunha Lima (União Brasil).

Falcão, que faz parte da base do governo na Assembleia Legislativa, se disse à disposição do governador João Azevêdo. Porém advertiu que não tem mais como retirar a sua pré-candidatura, uma vez que não tem autonomia sobre ela porque foi uma decisão da Federação Nacional.

“Para mim será um prazer ter o companheiro Jhony como vice, se assim entender. Estou esperando, de fato, essa reunião com o governador para que a gente possa estudar os números e tendências em Campina Grande. De hoje para amanhã, o governador deve chamar todos os pré-candidatos da sua base. É importante que tenhamos uma chapa forte e competitiva aqui em Campina Grande”, destacou.

