O pré-candidato pelo PSB na disputa pela Prefeitura de Campina Grande, Jhony Bezerra, descartou o convite feito pelo também pré-candidato Inácio Falcão, para figurar como vice na chapa da Federação PC do B, PV e PT.

Jhony afirmou que tem trabalhado com o governador João Azevêdo para que, até o próximo domingo (04), consiga reunir toda a oposição em torno do projeto do PSB.

Segundo ele, essa posição de vice não o interessa em absoluto porque o seu grupo “tem o projeto mais forte para vencer as eleições, mas que vai dialogar com o deputado Inácio Falcão para unir forças nesse momento em que Campina Grande precisa”.

Bezerra disse que vai conseguir o consenso até a convenção para estar com toda a oposição no seu palanque eleitoral.

“Não é um projeto de Jhony Bezerra, mas das oposições porque a gente tem como objetivo instalar um novo tempo em Campina Grande e um novo modelo de gestão. O nosso nome hoje reúne o maior número de pré-candidatos a vereador. São mais de 100, além de termos como aliados partidos fortes como o AGIR, REDE, parte do PT, PV e Republicanos. Há um projeto sólido consistente e com certeza estaremos no segundo turno e venceremos as eleições”, avaliou.

