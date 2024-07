Em entrevista concedida à imprensa nesta quarta-feira (30), o presidente do PSDB na Paraíba, deputado Fábio Ramalho, defendeu a indicação do nome do colega de bancada na Assembleia Legislativa, Tovar Correia Lima, para compor a chapa do União Brasil como vice do prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima.

Contudo, Ramalho afirmou que prefere o nome de Micheline Rodrigues, esposa do deputado federal Romero Rodrigues, para manter a lógica da união do grupo político em torno da reeleição do prefeito Bruno.

“Romero precisa nos manter unidos nessa grande aliança por Campina Grande e eu creio que não só eu, mas todos os representantes dos partidos acreditam nisso, para que tenhamos uma representatividade no melhor nome que Romero tiver a intenção de indicar. É claro que quando eu falo em Micheline, falo pela representatividade de ter sido primeira-dama, ter sido a candidata a vice-governadora da Paraíba, ter um legado em Campina Grande”, destacou.

Para Ramalho, além de tudo isso, por caracterizar a presença de Romero pelos serviços que ele prestou a Campina Grande enquanto prefeito, e que vem prestando como deputado federal.

“Então, eu acredito nisso, mas temos outros grandes nomes como o de Alcindor Vilarim do Podemos, que tem uma articulação política, e claro, do deputado Tovar, que é do PSDB e o partido tem sido muito coeso nas decisões que tem tomado desde o início dessa discussão para a manutenção da aliança Romero/Bruno”, avaliou.

