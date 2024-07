Vice de Bruno pode vir do PSDB, sinaliza Pedro Cunha Lima

O ex-deputado federal Pedro Cunha Lima opinou sobre a decisão do deputado federal, Romero Rodrigues (Podemos), e acha que ele não vai disputar a prefeitura de Campina Grande, mantendo assim, a unidade do grupo político em torno da reeleição do prefeito Bruno Cunha Lima (União Brasil).

Para o tucano, se Romero Rodrigues tivesse que disputar o pleito, já teria anunciado sua candidatura, mas, até agora, não o fez estando a apenas cinco dias do prazo final, que é quando se encerram as convenções partidárias.

Ele não acredita que o deputado irá anunciar a candidatura já no final do prazo por conta de todas as conversas que já tiverem e diante de todo o processo e acompanhamento feito ao longo desse tempo.

“Se ele tivesse que ser candidato, eu acredito que ele já teria anunciado a candidatura. Enfim, é como eu vejo, mas não posso garantir que esse vai ser o desfecho”, destacou Pedro, ressaltando que é por isso que desde o início apostou na unidade e que esse era o caminho mais coerente e que agora, faltando pouco tempo para as convenções, percebe-se que, de fato, vão preservar o campo unido e contar com Romero na disputa da reeleição.

“É muito ruim divergir politicamente de pessoas tão próximas”, acrescentou Pedro, revelando ainda que fez apelos para que Romero Rodrigues ficasse do mesmo lado do grupo familiar e político.

“Você combina muito mais aqui. Você combina com esse campo onde você sempre esteve. É o seu lugar. A gente tem afinidade. Então, não dê esse cavalo de pau”, apelou.

Sobre a indicação do PSDB na composição da chapa de Bruno Cunha Lima, Pedro defende o nome do deputado estadual Tovar Correia Lima.

“É um dos bons quadros do partido. Valoriza o nosso PSDB. Existem outros nomes, mas acredito que vai caber muito mais a defesa que eu faço de Romero indicar o vice, pela sua liderança e protagonismo que tem na cidade”, enfatizou.

