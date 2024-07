Hervázio Bezerra analisa apoio do PSB a Nilvan Ferreira

Em entrevista nesta segunda-feira (29), o deputado estadual Hervázio Bezerra (PSB) comentou o anúncio do governador João Azevêdo, também PSB, em apoiar a pré-candidatura de Nilvan Ferreira (Republicanos) nas eleições 2024, em Santa Rita.

Na leitura do deputado, o apoio do governador a Nilvan praticamente “consolida a vitória” do candidato do Republicanos.

Na entrevista, Hervázio afirmou que o pior desempenho do governador na última eleição foi em Santa Rita, o que mostra a falta de envolvimento do atual prefeito, Emerson Panta, na campanha de João Azevêdo.

“Isso influenciou muito a decisão do governador, porque tem de um lado Aguinaldo e Lucas Ribeiro, do outro tem Hugo Motta e Adriano Galdino, um partido importante na nossa vitória, que foi o Republicanos. Esse apoio, com a militância do PSB, acho que define o processo, mas claro que não tem eleição ganha”, afirmou o deputado.

Apesar das críticas de Nilvan Ferreira a João Azevêdo, durante a campanha para governador em 2022, Hervázio acredita que essas divergências não impedem a aproximação entre eles.

“Política é a inteligência de muitas vezes você recuar, dar um passo atrás para avançar, e tem que existir o perdão, desde que não se fustigue tanto o ataque de ordem moral, o ataque a família, porque aí complica muito. No mais, acho que é possível reconstruir uma amizade projetando o futuro”, declarou.

Além disso, Hervázio Bezerra também afirmou que, como resultado da aliança em Santa Rita, aguarda-se que Nilvan Ferreira declare seu apoio à reeleição de Cícero Lucena (Progressistas) em João Pessoa.

“Espero que isso aconteça, já que Adriano como Hugo reafirmaram o apoio a Cícero, mas acho que eles estão esperando o próprio Nilvan, com a votação que teve aqui no último pleito”, concluiu.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online