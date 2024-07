Governador oficializa apoio a Nilvan Ferreira; PSB deve indicar vice

O governador da Paraíba, João Azevêdo, anunciou nesta segunda-feira (29), o apoio do seu partido ao pré-candidato a prefeito do município de Santa Rita, o radialista Nilvan Ferreira (Republicanos).

O anúncio ocorreu na sede do partido em João Pessoa e reuniu diversas lideranças partidárias.

“Eu acho que tudo na vida a gente tem que analisar o que tem de convergências e divergências. Quando você tem convergência e os objetivos são os mesmos, a consequência natural é essa”, afirmou Azevêdo em relação ao apoio do PSB nas eleições de Santa Rita.

O PSB também ficou de definir, até a próxima sexta-feira, (02) de agosto, se vai ou não participar da chapa, indicando o nome do vice-prefeito de Nilvan Ferreira.

“O PSB pode indicar o vice, mas hoje a gente cumpre um rito que é a questão da aliança com o governador Azevêdo e até sexta a gente vai fazer uma discussão profunda com a participação dos partidos aliados. Tudo vai ser coordenado pelo deputado Hugo Motta, que é o presidente do nosso partido, para que cheguemos a um consenso de ter um melhor vice, que contribua e nos ajude na expectativa de ganhar as eleições.”, destacou.

O pré-candidato Nilvan Ferreira voltou a falar sobre as querelas políticas que tinha contra o governador e disse tudo já havia sido superado, afinal eles são homens maduros e que as cizânias ficaram no passado.

“2022 fica em 2022. Eu e João somos bastante maduros e adultos pra saber que agora nós temos que esquecer as nossas aptidões em relação a questões ideológicas e pensar em algo muito maior, que são interesses de Santa Rita”, frisou Nilvan.

