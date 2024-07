Amanda Rodrigues: “Meu pai sempre me ensinou a ser forte e lutar”

“Fui forjada no trabalho. Meu pai sempre me ensinou a ser forte e lutar, por isso aceitei o convite de estar nessa caminhada com Luciano (Cartaxo)”, discursou neste domingo Amanda Rodrigues, ao ter o seu nome homologado para disputar a vice-prefeitura.

“Só através da política a gente pode mudar a vida das pessoas e tenho certeza que eu e Luciano vamos vencer estas eleições pra voltar a cuidar do povo de João Pessoa”, enfatizou Amanda.

Veja um trecho de seu discurso.

