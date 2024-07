Convenção do PT/JP: Amanda promete diálogo intenso com as mulheres

“João Pessoa tem que ser uma cidade para as mulheres. Vamos dialogar com as mulheres. São 55 mil mulheres a mais do que os homens nesta cidade. Nos juntamos com Luciano Cartaxo para trazer a força e a sensibilidade feminina para dialogar sobre tudo que as mulheres precisam”.

A declaração foi verbalizada por Amanda Rodrigues, companheira de chapa de Luciano Cartaxo, ambos filiados ao PT, na disputa pela Prefeitura de João Pessoa.

A convenção começou no final da manhã deste domingo no prédio do Sindicato dos Bancários.

