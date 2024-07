REDE abre divergência em João Pessoa e decide não apoiar Cartaxo

A REDE Sustentabilidade votou por unanimidade, na convenção partidária, contra o apoio à coligação com Luciano Cartaxo, pré-candidato a prefeito de João Pessoa pelo PT.

O partido, que integra a federação com o PSOL, optou por apoiar a candidatura própria do PSOL com Celso Batista, que não vai mais disputar o pleito porque perdeu na decisão da federação estadual.

Conforme a porta-voz da REDE, Aniely Mirtes, uma resolução partidária permite a divergência. “Foi uma resolução que foi aprovada pela federação estadual, que é uma das nossas instâncias, que mesmo o PSOL estando coligado com o PT, a REDE não declara apoio a esta coligação. Isso nos protege porque foi uma resolução aprovada”, destacou.

Aniely Mirtes esclareceu ainda que a REDE já tem seu posicionamento e que os militantes vão seguir agora na construção para decidir a quem vão apoiar na majoritária. “Mas uma coisa já está definida: não apoiamos a coligação PT/PSOL”, enfatizou.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online