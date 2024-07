Dirigente do partido Rede em João Pessoa comenta impasse no Psol

Vai caber à direção nacional da federação partidária Psol/Rede Sustentabilidade resolver o impasse criado neste sábado em João Pessoa no tocante ao lançamento ou não de candidatura própria à prefeitura local.

Aniely Mirtes, dirigente da Rede, concedeu entrevista e disse que a inexistência de consenso, até mesmo dentro do próprio Psol, impede que a solução seja encontrada em nível municipal.

As candidaturas homologadas neste sábado, para as disputas proporcionais, poderão seguir normalmente em suas campanhas.

Assista à entrevista de Aniely:

