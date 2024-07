Candidata a vice-prefeita explica opção pela aliança com o Psol

Marry Rodrigues Oliveira, presidente do partido UP (Unidade Popular) em Campina Grande, foi a escolhida para ser a candidata a vice-prefeita na chapa a ser encabeçada pelo professor Nelson Junior, do Psol.

– Observamos que a candidatura do professor Nelson é a que mais está à esquerda. Acreditamos que também temos de estar na política convencional – comentou Marry em entrevista ao ParaibaOnline.

Assista aqui:

*Vídeo: ParaibaOnline

Inscreva-se no canal do YouTube do ParaibaOnline e você será notificado sobre o conteúdo de novos vídeos.

Acesse o endereço abaixo e ative o ´sino´.

Clique aqui

♦ Veja nosso Instagram: @paraiba_online

Leia também:

PSOL faz convenção em Campina Grande e fecha a chapa majoritária