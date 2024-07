PSOL faz convenção em Campina Grande e fecha a chapa majoritária

Os filiados ao PSOL em Campina Grande realizaram neste sábado, no bairro da Liberdade (prédio da SAB – Sociedade de Amigos de Bairro), a convenção para homologação da candidatura do professor da UEPB Nelson Júnior ao cargo de prefeito.

Na ocasião foi também firmada a inclusão formal do Rede de Sustentabilidade na chapa, mesmo com este partido tendo liberado os seus filiados para a escolha individual na chapa majoritária.

O PSOL anunciou que conta com 24 candidatos (as) à conquista de cadeiras no Legislativo municipal.

Igualmente foi definida a aliança com a legenda UP (Unidade Popular), que indicou a candidata à vice-prefeitura: Marry Rodrigues Oliveira.

Veja a entrevista com o candidato a prefeito do PSOL, Nelson Júnior

