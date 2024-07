“Estou filiado ao PT desde os meus 16 anos e não tenho pretensão de deixar o meu partido”. Foi o que declarou o presidente do PT na Paraíba, Jackson Macedo ao rebater a insinuação do deputado federal, Luiz Couto, que mandou recado por meio da imprensa para que Macedo saísse do partido, já que disse que não vai trabalhar para eleger Luciano Cartaxo em João Pessoa.

Macedo considerou o pedido de Couto uma piada e ironizou o parlamentar dizendo que não iria dar palanque a ninguém.

“Tenho muito mais coisas para fazer no PT. Esse é o meu único partido. É o partido do meu coração, o qual dediquei a minha vida. Não sou dedicado a mandato, não construo mandato de ninguém. Eu sou dedicado ao PT”, destacou.

O presidente ressaltou ainda que conhece poucos dirigentes que tenham dedicado os últimos 25 anos de sua vida, integralmente ao PT como ele.

“Eu não sou vinculado a mandato de ninguém. Eu construo o Partido dos Trabalhadores no momento de alegria e de dificuldades. Nunca abandonei o PT e meus companheiros. Sempre estive desse lado das trincheiras. Essa é a minha história e não preciso provar nada para ninguém”, pontuou Macedo.

