O deputado federal Luiz Couto, em entrevista concedida à imprensa nesta quinta-feira (18), reclamou do comportamento do presidente do PT na Paraíba, Jackson Macedo, sobre não participar da campanha eleitoral de Luciano Cartaxo na disputa pela Prefeitura de João Pessoa.

Macedo é da ala do PT que defende o apoio à reeleição do prefeito Cícero Lucena (PP) e ele próprio havia dito que vota, mas não trabalha para eleger Cartaxo.

Para o deputado federal, tudo foi determinado pela executiva nacional e a orientação destas eleições virá do presidente Lula, especialmente, em João Pessoa.

Indagado se ele defendia a expulsão dos que não querem se engajar na campanha, Luiz Couto disse que se o militante não aceita a candidatura Cartaxo, que saia do partido.

“A pessoa diz que vai votar, mas não vai trabalhar, ou seja, se ele está interessado em outro partido. Eu acho que o presidente de um partido, quando a nacional define uma situação, tem que de fato ser cumprido. Se não quiser, peça para sair”, argumentou Couto.

