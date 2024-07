Chapa puro-sangue do PT: Cartaxo destaca participação de mulher

O pré-candidato a prefeito de João Pessoa pelo PT, deputado Luciano Cartaxo, anunciou por meio das redes sociais, nesta quarta-feira (17), a empresária Amanda Rodrigues, mulher do ex-governador da Paraíba Ricardo Coutinho como sua vice.

Segundo Cartaxo, agora o time de Lula está completo e destacou a força que o grupo terá nestas eleições de João Pessoa com a participação de Amanda Rodrigues, cuja escolha do nome o deixou muito feliz e que o PT terá uma chapa equilibrada com a representação de uma mulher na disputa pela Prefeitura da capital paraibana.

“Amanda tem trajetória na iniciativa privada, mas também na vida pública. Tenho certeza que sua experiência como gestora tanto no governo do Estado como no governo federal vai fazer com que a gestão do PT em João Pessoa seja a melhor que já fizemos até então, com trabalho, obras e entregas que coloquem o povo de volta no protagonismo das ações de governo”, disse.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online