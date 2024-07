A empresária Amanda Rodrigues foi oficializada nesta quarta-feira (17) como pré-candidata a vice-prefeita na chapa encabeçada pelo ex-prefeito Luciano Cartaxo, formando então, a chapa puro-sangue do Partido dos Trabalhadores na disputa pela Prefeitura de João Pessoa.

Amanda falou da importância de uma chapa progressista na eleição deste ano e destacou que esse é o time que vai trabalhar para que a gestão municipal volte a trabalhar de verdade pelo povo da capital paraibana.

Segundo ela, essas eleições serão fundamentais para que João Pessoa retome a sua capacidade de gestão e volte a evoluir com políticas públicas que tragam à população uma perspectiva de vida coletiva bem melhor do que a que se tem hoje.

Ela destacou ainda que ao ser convidada por Cartaxo para compor a chapa como vice, contando também com o apoio da maioria do Diretório Municipal, aceitou o desafio, com alegria e com vontade enorme de trabalhar pela sua cidade natal.

“Compreendendo que a nossa gestão em João Pessoa unirá a minha experiência e sensibilidade feminina com o olhar de quem já foi prefeito por duas vezes e conhece bem a cidade, juntos faremos mais e melhor”, disse Amanda.

Perfil

Amanda Rodrigues é empresária, mas tem uma longa trajetória na vida pública. Foi secretária de Finanças e secretária de Empreendedorismo do Estado da Paraíba. No governo Lula 3, foi diretora de Programas na Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, tendo se afastado para concorrer ao cargo de vice-prefeita de João Pessoa.

