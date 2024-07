O governador da Paraíba, João Azevêdo (PSB), comentou com a imprensa a decisão do Partido dos Trabalhadores em oficializar a candidatura própria na disputa pela Prefeitura de João Pessoa, onde ele apoia a reeleição do aliado, prefeito Cícero Lucena (PP).

Segundo o governador, a decisão da executiva nacional precisa ser analisada internamente no PT, não por quem está de fora. “Para mim, não faz diferença nenhuma. Eu acho que a pré-candidatura do prefeito Cícero Lucena à reeleição está muito bem colocada. Ele está fazendo uma grande gestão e quem vai decidir isso não será nenhuma executiva nacional, presidência de partido, mas sim o povo através do voto”, destacou.

Contudo, ele lembrou que o PT participa do seu governo, onde tem secretarias, e que tem um grupo de pessoas que entendem claramente que o caminho teria sido o apoio e a reeleição do prefeito Cícero. “Entretanto, tem um grupo minoritário que não entende assim”, ponderou.

Azevêdo informou que o seu grupo político vai fazer a análise do fato, sentar com o PSB para entender essa posição que o PT tomou. “Nós sabemos que isso é de uma parte do PT e o próprio PT tem internamente divergências quanto a essa candidatura própria, mas é uma decisão do partido e eu jamais interferiria ou faria comentários sobre as decisões de um outro partido que não seja o meu. Agora, com relação à posição do nosso partido, nós vamos definir ainda em reuniões que nós vamos realizar”, enfatizou.

