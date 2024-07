O Partido dos Trabalhadores (PT) homologou nesta terça-feira (2), a pré-candidatura do deputado Luciano Cartaxo a prefeito de João Pessoa. Cartaxo, que já foi prefeito da capital paraibana por dois mandatos, concluindo sua gestão com aprovação de mais de 70% da população, disse estar honrado com a indicação.

Ele destacou que o partido vai vencer a disputa e garantir que João Pessoa volte a ter uma gestão que trabalhe de verdade para gerar mais desenvolvimento para a cidade e qualidade de vida para as pessoas.

“Com muita honra e alegria, recebo a missão de disputar a eleição e implementarmos novamente as políticas públicas defendidas pelo presidente Lula na nossa amada João Pessoa. Nossa cidade vinha num ritmo acelerado de crescimento e investimento nas pessoas”, ressaltou.

Cartaxo lembrou ainda que nas gestões do ex-prefeito Ricardo Coutinho e nas suas duas gestões como prefeito, a cidade recebeu diversas ações e obras e criticou a gestão do prefeito Cícero Lucena (PP), que vai disputar a reeleição, como sendo uma administração estagnada.

“A gente olha para as mais diversas áreas e não vemos entregas do atual prefeito, não há uma marca que Cícero tenha deixado. É muita propaganda e pouca ação. Precisamos mudar isso, garantir que a administração volte seu olhar para o povo, que hoje está esquecido”, destacou.

Segundo ele, quando prefeito de João Pessoa, construiu várias obras, entre elas: três UPAs, rede de PSFs, o CEO de Mangabeira, o Hospital Pronto Vida e o novo Parque da Lagoa, que marcou a sua gestão.

“Isso mostra que sabemos fazer e temos compromisso com as pessoas. Com o presidente Lula na Presidência, vamos fazer ainda mais pela nossa gente!”, avaliou Cartaxo.

