Em nota enviada ao público nesta terça-feira (02), logo após a tomada de decisão da direção nacional do PT, que oficializou o nome do deputado Luciano Cartaxo para disputar a Prefeitura de João Pessoa nas eleições de outubro, dirigentes locais emitiram uma nota repudiando a imposição da candidatura que, segundo eles, não respeitas as regras e nem as instâncias locais.

Os dirigentes consideram que candidaturas impostas, e que não representam os filiados do PT, se configuram num erro tático que enfraquece o projeto nacional, podendo acarretar em consequências graves para o partido.

Conforme a nota, a escolha por Cartaxo divide o partido, além de enfraquecer e desestimular a militância, no momento em que a candidatura a prefeito de João Pessoa é definida sem considerar a estratégia da política nacional, a participação democrática das instâncias (estadual e municipal) e a opinião dos filiados.

Confira a Nota:

NOTA PÚBLICA DE DIRIGENTES PETISTAS

O Partido dos Trabalhadores tem um grande desafio nas próximas eleições municipais. Será um momento muito importante para aferirmos a situação política do Brasil e o nível de embate com os setores conservadores e da extrema-direita.

Para tanto, é necessário que a condução política tenha como estratégia a consolidação do projeto nacional, assim como agentes políticos capazes de unificar o partido nos milhares de municípios do país.

Dessa forma, a participação das instâncias municipais, estaduais, grupos políticos locais, setoriais, tendências, agrupamentos e a militância petista são fundamentais para que o projeto seja colocado em prática.

Para a definição dos candidatos do nosso partido nos municípios, um calendário de atividades, encontros e prévias estavam previstos. Mesmo sendo da nossa Direção Nacional a “última palavra” sobre tal posição. Porém, infelizmente, nem o direito estatutário da “primeira palavra” ou de opinar, foi garantido às instâncias locais do PT de João Pessoa.

Tudo isso, divide o partido, além de enfraquecer e desestimular nossa militância.

Logo, no momento em que a candidatura a prefeito de João Pessoa é definida sem considerar a estratégia política nacional, a participação democrática das instâncias (estadual e municipal) a opinião dos filiados, além de nossas regras estatutárias, fica evidente que tal candidatura não representa o projeto petista e não cumprirá o papel de enfrentar fortemente a extrema-direita.

A imposição de uma candidatura que não respeita as regras e as instâncias locais do PT, sem diálogo com a esquerda e os setores progressistas, não será capaz de unificar o PT em João Pessoa, muito menos empolgar a militância e aqueles que têm a esquerda e o Governo Lula como referências.

Por fim, ao tempo em que acatamos a deliberação nacional, reafirmamos nosso compromisso com as transformações que Lula busca promover no Brasil. Mas é importante alertar que candidaturas impostas e que não representam os filiados do PT se configuram num erro tático que enfraquece o projeto nacional, podendo acarretar em consequências graves para o nosso partido.

João Pessoa, 02 de julho de 2024

ASSINAM OS DIRIGENTES DO PT:

Marcus Túlio Presidente do PT de João Pessoa

Jackson Macêdo Presidente Estadual do PT PB

Antonio Trajano Vice Presidente do PT PB

Pedro Matias Secretário Estadual de Juventude

Priscila Kely Secretária Estadual de Mulheres

Felipe Santos Secretário Estadual LGBTQIAPNB+

Tião da CUT Presidente da CUT e Dirigente Estadual

Gustavo Pontinelle Executiva Estadual PT PB

Rita de Cássia Executiva Estadual PT PB

Severino Ferreira dos Santos Executiva Estadual PT PB

Ligia Pedroza Executiva Estadual PT PB

Itamara Francisco Executiva Estadual PT PB

Severino Leoncio Dirigente Estadual PT PB

Elisa Peixoto de Macêdo Dirigente Estadual PT PB

Rauny Aguiar Dirigente Municipal PT João Pessoa

Maria Eduarda Dirigente Municipal PT João Pessoa

Patricia Larissa Dirigente Municipal PT João Pessoa

Gilvanildo Pereira Dirigente Municipal PT João Pessoa

Lurdes Sarmento Dirigente Municipal PT João Pessoa

Tatiane Campos Dirigente Municipal PT João Pessoa

Tiago Bastos Dirigente Municipal PT João Pessoa

Fernando Cunha Dirigente Municipal PT João Pessoa

Suelene Sousa Dirigente Municipal PT João Pessoa

Adriano Almeida Dirigente Municipal PT João Pessoa

Mariá Marques Dirigente Municipal PT João Pessoa

Alexandre Guedes Dirigente Municipal PT João Pessoa