Nesta sexta-feira, 28 de junho, a pré-candidata a prefeita de Campina Grande pelo PSD, Rosália Lucas, concedeu uma entrevista ao Jornal da Manhã, da rádio Caturité FM e falou sobre sua trajetória, a importância da união entre as mulheres na política campinense e a necessidade de mudança na cidade.

Questionada sobre como o seu partido resolveu o impasse entre ela e a vereadora Eva Gouveia, que também é cotada como pré-candidata, Rosália disse que seu nome foi lembrado para majoritária, enquanto Eva precisa ser fortalecida na chapa proporcional.

– Com relação ao nosso nome e o da vereadora Eva Gouveia, que eu tenho um imenso respeito, o que aconteceu é que lá atrás a nossa presidente Daniella Ribeiro nos chamou falando da importância de Campina ter uma mulher prefeita e pediu que nos viabilizássemos. Foi isso que fizemos e o meu nome foi pontuado na pesquisa de imediato. Eva é uma vereadora que está liderando as pesquisas na proporcional e esse fortalecimento é muito importante para a proporcional e para a majoritária – declarou.

Já sobre estar disputando a preferência do governador João Azevêdo (PSB) com outros pré-candidatos da oposição em Campina Grande, a ex-secretária mencionou a necessidade de união dentro do governo para fortalecer a oposição e buscar uma mudança em Campina Grande.

– O governo deverá fazer um encontro com os pré-candidatos. Nós temos bons nomes como o deputado Inácio Falcão, o secretário Jhony, André Ribeiro, e vamos ter convergência para fortalecer a oposição, pois Campina clama por uma mudança. Nós ouvimos isso em todos os segmentos – disse Rosália.

Veja a declaração em vídeo:

*Vídeo: ParaibaOnline

