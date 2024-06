Prefeitável se coloca à disposição para “cuidar” de Campina Grande

Nesta sexta-feira, 28, a pré-candidata a prefeita de Campina Grande pelo PSD, Rosália Lucas, concedeu uma entrevista ao Jornal da Manhã, da rádio Caturité FM, em que destacou sua trajetória e reafirmou seu compromisso com a cidade. Ela falou sobre o fortalecimento de sua candidatura e os planos para o futuro de Campina Grande.

– Estamos fortalecendo o nosso nome desde a desincompatibilização. Como nunca participei de um pleito, o momento é de apresentar o nome, mostrar quem é Rosália Lucas, que há 30 anos trabalha por Campina Grande, que é mãe, que é cuidadora, protetora – afirmou a prefeitável.

Rosália também destacou sua gratidão e empenho pela cidade. “Tenho uma gratidão muito grande a Campina. Quando fui para o Estado, as pessoas diziam que eu ia abandonar Campina Grande e isso não aconteceu, pelo contrário, trouxemos o governo para perto de Campina. Dobramos o número de crédito para os empreendedores na feira, o aeroporto é um grande exemplo desse trabalho, a ampliação do Salão do Artesanato. Essa entrega por Campina no Estado eu sempre fiz onde passei”, acrescentou.

A pré-candidata ainda pontuou que pretende continuar apresentando sua história e propostas para a cidade.

– Com muito orgulho, vou apresentar a minha história para cuidar da cidade, apresentar propostas de políticas públicas para Campina que tem um grande potencial, mas estagnou – concluiu Rosália Lucas.

Veja a entrevista em vídeo:

*Vídeo: ParaibaOnline

Inscreva-se no canal do YouTube do ParaibaOnline e você será notificado sobre o conteúdo de novos vídeos.

Acesse o endereço abaixo e ative o ´sino´.

Clique aqui

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online