Pré-candidato defende renovação na Câmara de Campina Grande

Em uma entrevista concedida nessa quinta-feira (27) à rádio Caturité FM, o pré-candidato a vereador de Campina Grande pelo União Brasil Rafael Sousa, mais conhecido como Rafafá, fez um apelo por renovação na Câmara Municipal.

Com um discurso voltado para a necessidade de mudança, ele destacou o sentimento de insatisfação da população com os políticos tradicionais e a busca por novas lideranças.

– Campina fala em renovação na Câmara. É preciso tirar as raposas velhas, os dragões que estão ali dentro. É isso que eu ouço, esse sentimento, que se não for eu, as pessoas vão votar em pessoas novas – afirmou.

Rafafá enfatizou a importância de trazer novos nomes e ideias para a Câmara, substituindo os políticos que, segundo ele, estão há muito tempo no poder sem promoverem as transformações necessárias para o avanço da cidade.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online