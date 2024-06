Pré-candidato a vereador declara apoio a Bruno Cunha Lima

O pré-candidato a vereador de Campina Grande pelo União Brasil Rafael Sousa, conhecido como Rafafá, reafirmou seu apoio ao atual prefeito Bruno Cunha Lima em uma entrevista concedida à rádio Caturité FM nesta quinta-feira (27).

Rafafá destacou sua confiança na gestão de Bruno e explicou os motivos de sua decisão, mesmo diante de um histórico de rivalidade política com Tovar Correia Lima.

– Eu estou com Bruno independente da escolha de Romero. A minha decisão é a de Bruno, eu vou no caminho que ele for, porque acredito muito na gestão de Bruno. Eu acredito que ele (Romero) vá continuar com a gente, porque não vimos ou ouvimos da boca dele que vai ser candidato – afirmou Rafafá.

Durante a entrevista, Rafafá também falou sobre sua mudança de postura política ao longo dos anos, passando de um defensor ferrenho de Tovar para um apoiador convicto de Bruno. “Eu passei a minha vida inteira contra Bruno, sempre fui Tovar. Sempre existiu essa rixa deles dois e eu sempre defendi Tovar, mas Bruno fez uma coisa que não se fazia há muitos anos: ele atende a todos. Um exemplo disso é o calçamento da rua Pará,” ressaltou.

Veja a declaração em vídeo:

*Vídeo: ParaibaOnline

Inscreva-se no canal do YouTube do ParaibaOnline e você será notificado sobre o conteúdo de novos vídeos.

Acesse o endereço abaixo e ative o ´sino´.

Clique aqui

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online