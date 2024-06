Pré-candidato a vereador, Rafafá revela mágoa com deputado

O pré-candidato a vereador de Campina Grande pelo União Brasil, Rafael Sousa, conhecido por Rafafá, compartilhou detalhes de sua trajetória política em uma entrevista à Rádio Caturité FM nesta quinta-feira (26).

Durante a conversa, Rafafá revelou como sua carreira teve início de maneira inesperada, após um convite feito pelo então presidente do Democratas (atual União Brasil) Saulo Noronha.

– Eu era atendente de uma pastelaria e recebi o convite do presidente do União Brasil, na época Democratas. Ele estava buscando calda, pessoas com popularidade, para compor a chapa. Eu não tinha essa pretensão, mas me filiei para ser candidato porque vinha de uma mágoa com Adriano Galdino, pois ajudei ele a se eleger deputado e não fui contemplado – explicou Rafafá.

O descontentamento com o deputado Adriano Galdino foi um fator motivador para sua entrada na política, já que, como conta Rafafá, ele queria ser candidato para tirar os votos de Adriano, que lançou Murilo Galdino, seu irmão, como vereador em Campina Grande.

Apesar de não conseguir uma cadeira na Câmara Municipal, Rafafá chegou a ser suplente de deputado federal e assumiu o mandato por quatro meses.