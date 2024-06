Em uma entrevista concedida à rádio Caturité FM nesta quarta-feira (19), o presidente do PT de Campina Grande, Hermano Nepomuceno, expressou descontentamento com a decisão de seu partido em apoiar a pré-candidatura de Jhony Bezerra (PSB), à prefeitura da cidade.

Nepomuceno argumentou que essa decisão compromete os interesses da federação partidária composta por PT, PCdoB e PV, além de alertar para possíveis repercussões nas eleições de 2026.

Segundo Hermano, estão querendo rifar Campina Grande de olho nas eleições de 2026. Ele ressaltou a importância de uma candidatura que represente a união dos partidos da federação, ao invés de uma proposta unilateral.

– A candidatura tem que ser da federação. Não pode ser uma proposta só do PT, só do PV ou só do PCdoB. Então, vamos ter que chegar a um acordo. Os partidos precisam sentar e deliberar sobre essa situação de Campina Grande – enfatizou.

Hermano Nepomuceno também criticou a natureza da disputa política em torno da pré-candidatura de Jhony Bezerra, sugerindo que há uma estratégia para utilização da cidade como plataforma para interesses futuros.

– A executiva aprovou uma pré-candidatura de um partido que não pretende ser cabeça de chapa, que está esperando um aceno para ser vice de Romero. É uma disputa estranha. O problema é que estão querendo rifar Campina Grande para 2026. A cidade não é uma ponte de passagem, é um projeto que precisa ser discutido em 2024 – afirmou.

Veja a entrevista:

*Vídeo: ParaibaOnline

Inscreva-se no canal do YouTube do ParaibaOnline e você será notificado sobre o conteúdo de novos vídeos.

Acesse o endereço abaixo e ative o ´sino´.

Clique aqui

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online